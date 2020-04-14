Кулеба вважає зняття всіх карантинних обмежень наприкінці літа найоптимістичнішим сценарієм

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає найоптимістичнішим сценарієм повернення України і світу до звичайного життя після пов'язаних з коронавірусом обмежень наприкінці літа.

Про це Кулеба заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не будую планів щодо подорожей. Безумовно, я будую плани, і саме зараз час будувати плани, коли з'явилася можливість подумати, зважити всі фактори, саме зараз треба будувати плани і стратегії. Але щодо подорожей, я думаю, що якщо ми під кінець літа вийдемо на якусь стабілізацію, це було б оптимістичним сценарієм", - сказав Кулеба.

Він додав, що від колег у Європейському Союзі чує, що там прямо радять своїм громадянам поки що не планувати літніх відпусток.

"А для наших колег з ЄС святий місяць - це серпень, коли ніхто не працює, всі відпочивають... Вони стримують, щоб люди не витрачали гроші на те, що може не спрацювати", - сказав міністр і додав, що динаміка коронавірусу поки що до кінця не вивчена, і "ми не знаємо, коли ситуація остаточно стабілізується".

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.