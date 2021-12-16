Кулеба задоволений візитом Зеленського до Брюсселя (відео)

Візит глави держави Володимира Зеленського до Брюсселя на саміт Східного партнерства був дуже успішним для України

Про це йдеться у зверненні голови МЗС України Дмитра Кулеби, передає "ДС".

"Відбувся візит Зеленського до Брюсселя. Це був не нудний саміт, а дуже жвавий сам по собі. Президент мав нагоду обговорити безпекову ситуацію та європейську інтеграцію із лідерами ЄС та керівниками ряду країн. Це був дуже успішний візит", - зазначив Кулеба.

Він подякував керівницту ЄС за підтримку ініціатив України.

"Це була нагода для двосторонніх зустрічей. Находили по будівлі не одну тисячу метрів, але воно того варте, не лише для нашого особистого здоров'я, а й для України...Безпека на кожній зустрічі. Ми скрізь підкреслювали головне, що Україна хоче миру", - зазначив він.

Окремо він виділив зустріч із новим канцлером ФРН Олафом Шольцем та мінісаміт у форматі "Україна-Німеччина-Франція".

Також Кулеба приділив значну увагу сьогоднішній зустріч Зеленського із генсеком НАТО Столтенбергом.

"Єдиний недолік. Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоча ми запитували. Але абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, буде проходити виключно між Україною та НАТО. І це ключове", - зазначив Кулеба.

"Жирна яскрава крапка наприкінці року", - охарактеризував він візит Зеленського до Брюсселя.