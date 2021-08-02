Кулеба закликав Захід визначити чітку дорожню карту щодо вступу України до НАТО і ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав США і Євросоюз визнати, що Україна є невід'ємною частиною Заходу, і визначити чітку дорожню карту щодо вступу країни до ЄС і НАТО. Також глава МЗС заявив про неоціненний бойовий досвід ЗСУ в протистоянні армії РФ, якого немає ні у кого в Альянсі. Про це сказано в статті Кулеби, опублікованій на сайті відомства.

За словами міністра, Україна може принести значну користь для НАТО в питаннях регіональної безпеки. Він наголосив, що США і європейських союзникам "врешті час визначити чітку дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС".

"Збройні сили нашої держави мають неоціненний бойовий досвід протистояння російської армії з часу вторгнення РФ в 2014 році. Жодна з нинішніх держав- членів НАТО не має такого досвіду і знань, які він надає", - заявив міністр.

Крім того, як стверджує Кулеба, конкурувати з Україною в питаннях кібербезпеки і протидії дезінформації, а також протистояти тактикам РФ, теж можуть не багато країн.

Він заявив, що Україна досягла значного прогресу в питанні реформ, хоча залишається проблема корупції. Проте, за словами міністра, зусилля України можуть бути марними без підтримки з боку Євросоюзу і НАТО. Він закликав ЄС і Альянс до "взаємних кроків" і спільної роботи, спрямованої на вступ України до обох організацій.