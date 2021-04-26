Кулеба запросив висланих з Москви чеських дипломатів для роботи в Київ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував направити висланих з Москви чеських дипломатів в посольство в Києві. Відповідну пропозицію глава українського МЗС озвучив в розмові з чеським колегою Якубом Кулганеком.

"Україна рішуче підтримує Чехію в світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це в розмові з Якубом Кулганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч з чеськими друзями", - написав Кулеба в Twitter.

Україна рішуче підтрімує Чехію у Світлі зловмісніх Дій РФ на ее территории. Підтвердів це у розмові з @JakubKulhanek. Предложили направіті вісланіх з Москви діпломатів для роботи в Києві, Посилення діпломатічної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч Із Чеський друзями - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 26, 2 021

Нагадаємо, 17 квітня Чехія оголосила, що висилає 18 російських дипломатів, яких вона впізнала, як шпигунів у справі, пов'язаній з величезним вибухом на складі боєприпасів в 2014 році у місті Врбетіце. Метою диверсантів міг бути зрив постачання зброї Україні. Під час події загинули двоє осіб. Відновлення пошкоджених об'єктів завершилося лише в 2020-му. Завдані збитки оцінюються в десятки мільйонів крон. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш не виключив, що Прага може стягнути з РФ компенсацію за збиток від вибуху на складі боєприпасів в 2014 році.

У відповідь МЗС Росії оголосило "персонами нон грата" 20 співробітників посольства Чехії в країні.

Слідство встановили, що росіяни "Алєксандр Петров" та "Руслан Боширов" не лише підірвали склади, а й намагалися отруїти власника компанії Emco Еміліана Гебрева. Пізніше вони ж отруїли російського перебіжчика Сєргеєя Скрипаля та його дочку в британському Солсбері. Чеська поліція оголосила "Петрова" і "Боширова" в розшук. За даними проєкту Bellingcat, "Боширов" - це полковник ГРУ Генштабу ЗС РФ Анатолій Чєпіга, а "Петров" - військовий медик ГРУ Алєксандр Мішкін.