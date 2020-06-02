Кулеба заявив, що Будапештський меморандум допоможе подолати конфлікт в Донбасі

Будапештський меморандум може допоможе в подоланні конфлікту в країні, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у ток-шоу "Свобода слова".

"Не можна зациклюватися на Будапештському меморандумі, хоча, безумовно, він має певний потенціал", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що 2 червня, українська делегація під головуванням міністра закордонних справ Кулеби здійснить візит до Німеччини, де, зокрема, планується обговорення питань деокуации Криму і рішення спровокованного Росією конфлікту в Донбасі.

Разом з тим, Кулеба зазначив, що Україна дотримується позицій дипломатичного вирішення конфлікту.

"Україна налаштована на дипломатичний шлях, на врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом, одночасно наші збройні сили готові відбити атаку, якщо вона буде критичною", - відзначив він.

За матеріалами Свобода слова Савіка Шустера