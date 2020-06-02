Кулеба заявив, що Україна готова до компромісів у питанні Донбасу, але не перетне "червоних ліній"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі в Берліні 2 червня заявив про готовність України до "широких компромісів" стосовно Донбасу, але вони не будуть перетинати "червоні лінії".

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.

За словами Кулеби, Україна за посередництва Німеччини і Франції продовжує шукати рішення, які б привели до прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, але не привели до б до перетину "червоних ліній". Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх" червоних ліній ", які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності сказав Кулеба.

Нагадаємо, 2 червня українська делегація прибула на перемовини на чолі з Дмитрою Кулебою прибула на перемовини до Берліну. Головні теми зустрічі: Крим, Донбас і НАТО.