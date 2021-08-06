Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційна сторінка МЗС України в Фейсбуці.

"Я радий бути тут сьогодні та зустрічатися з моїм колегою та другом Ентоні Блінкеном, який був дуже відкритим і дружнім до нас із перших днів його призначення на посаду держсекретаря США.

Сполучені Штати діяли твердо, коли Росія кілька місяців тому вдалася до ескалації поблизу кордонів України та на окупованих територіях нашої держави.

Україна має дуже динамічний діалог з адміністрацією Джозефа Байдена. Ми перебуваємо тут сьогодні з метою підготовки візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 30 серпня. Ми хочемо, щоб це був продуктивний візит із багатьма результатами, які виведуть наші відносини на новий рівень.

Ми віримо, що це в інтересах не лише США та України, але і всього регіону. У ньому має розвиватися демократія, досягатися процвітання, і насамперед, гарантуватися безпека. Україна стоїть на сторожі демократії в Центральній та Східній Європі, і ми хочемо тісно співпрацювати зі США задля того, щоб весь регіон був історією успіху", - заявив глава української дипломатії.

"Я справді радий вітати тут у Державному департаменті США міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та українську делегацію. Дмитро та я тісно працювали разом останні шість місяців після мого приходу на посаду. Президент США Джозеф Байден очікує зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським наприкінці місяця. Ми сьогодні будемо обговорювати підготовку до цього візиту.

У нас багато роботи, що нині триває. США абсолютно віддані незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Ми будемо і надалі працювати разом задля сильної України, яка здатна захищати себе від зовнішньої агресії, але також просуватися вперед життєво необхідним шляхом реформ, які надалі зміцнюватимуть її демократію та економіку. Ми обговоримо і низку інших спільних регіональних викликів", - наголосив держсекретар США.