Кулеба звернувся до ОБСЄ: не можна залишатись постійно пасивно-нейтральною

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ. Він закликає організацію перестати бути пасивно-нейтральною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, польське головування в ОБСЄ буде успішним.

"Для ОБСЄ не можна залишатись постійно пасивно-нейтральною. Потрібно проявити активність та рішучість у захисті тих положень, тих засад ОБСЄ, для захисту яких вона і була створена", - заявив він.

Зазначимо, голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на цьому тижні прилетів до України перед візитом до Росії.

Спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили скупчення військової техніки окупантів на Донбасі.