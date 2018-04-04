Куприй: Сытник и Луценко ситуативно работают против Холодницкого

Народный депутат Куприй считает, что ситуативная игра Сытника и Луценко против Холодницкого неспроста

"Политическая подоплека состоит в том, что руководитель САП Назар Холодницкий стал в какой-то момент неугоден Банковой, и против него начали такую игру. Что касается сотрудничества главы НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко, то у меня есть информация, что в Генпрокуратуре открыли дело против Сытника в связи с дачей взятки в виде квартиры вблизи Киева Броварах, когда он еще не был руководителем НАБУ. Поэтому Сытник на крючке у Луценко", - заявил внефракционный депутат Витлий Куприй.

Он также пояснил, что стоимость квартиры $45 тыс., она внесена в реестры, поэтому доказательства очевидны.

Депутат сообщил, что он обращался с депутатским запросом к руководителю САП Назару Холодницкому с просьбой расследовать этот случай, и возможно это послужило толчком начала игры против Холодницкого.

Кроме того, депутат сказал, что на своей странице в Facebook он опубликовал сотни заявлений о случаях топ-коррупции, с которыми обращались общественные активисты и депутаты в НАБУ, но глава НАБУ Артем Сытник дает указания даже не регистрировать эти обращения и дела просто не открываются.

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