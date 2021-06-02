Кузіна призначено головним державним санітарним лікарем

Ігоря Кузіна призначено заступником міністра охорони здоров'я - головним державним санітарним лікарем України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі за результатами кадрових призначень під час сьогоднішнього засідання уряду.

"Кабмін призначив Кузіна Ігоря Володимировича заступником міністра охорони здоров'я - головним державним санітарним лікарем України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про призначення двох своїх заступників.

За його словами, це Петро Ємець та Ігор Кузін, проте не уточнив, хто буде головним державним санітарним лікарем.

Відомо, що Ігор Кузин був виконувачем обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я. На посаді керівника він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового голови Центру громадського здоров'я.