Кужель облила водой Мосийчука в прямом эфире (видео)

Парламентарии не сошлись во мнениях во время обсуждения Госбюджета на 2017 год

Народный депутат Александра Кужель облила водой коллегу по цеху Игоря Мосийчука в прямом эфире одного из телеканалов.

Как видно на видео, во время выступления представителя "Батькивщины" "радикал" Мосийчук несколько раз пытался ее перебить, приняв в том числе выражение "московская кукушка".

После словесной перепалки у Мосийчука был брошен стакан с водой. Отметим, что кроме радикала, "пострадал" и нардеп Алексей Гончаренко.

Участники конфликта уже прокомментировали инцидент на своих Facebook- страницах.

"Из серии "полезные советы". Вода со слабой концентрацией лимона отлично смывает грязь и успокаивает истерику - правда, на короткое время", - написала Кужель.

Из серии "полезные советы". Вода со слабой концентрацией лимона отлично смывает грязь и успокаивает истерику - правда, на короткое время.

Опубліковано Александрою Кужель 21 грудня 2016 р.

В свою очередь Мосийчук обвинил фракцию "Батькивщина" в попытке срыва принятия бюджета.

Ігор Мосійчук

Сьогодні в ефірі Шустер. Live нардеп від ВО "Батьківщина" Олександра Кужель кинула в мене шклянку з водою але так і не відповіла на моє питання: як би фінансувалася армія воюючої країни якби не було ухвалено державний бюджет на 2017 рік.

Відповів присутній в студії Сергій Лєщенко який заявив, що тоді б фінансування армії відбувалося б на 1/12 як в 2000 році.

Уявляєте, йде війна а держава зменшує фінансування армії в 12 (!!!) разів? Це, що? Це як?

Саме в такому сценарії зацікавлена країна агресор Російська Федерація і саме тому вчора московські зозулі з "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко злившись в єдиному пориві з представниками кремлівсько-окупаційного блоку Бойко, Вілкулом, Льовочкіним та іншими намагалися зірвати ухвалення держбюджету. Їм не потрібне фінансування української армії в часі війни бо так хочуть їхні ляльководи Медведчук та Путін! #московські_зозулі

Опубліковано Ігором Мосійчуком 21 грудня 2016 р.