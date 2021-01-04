КВУ назвав головних "прогульників" Верховної Ради у 2020 році

За 2020 рік головними прогульниками Ради стали народні депутати групи "За майбутнє". В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи - 46%.

Про це свідчать дані аналізу Комітету виборців України.

Також низькі показники реєстрації e народних депутатів "Опозиційного платформи - За життя". В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО "Батьківщини" показники відвідування на рівні 56%.

Не набагато, але вищі показники відвідуваності у депутатів групи "Довіра" та фракції "Голос". В середньому на засідання приходили 67% нардепів "Голосу" та 68% - "Довіри".

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 року стали нардепи "Слуги Народу" та "Європейської солідарності". В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 71% депутатів "ЄС" та 72% депутатів монобільшості.

"У 2020 році на показники відвідування Верховної Ради об'єктивно вплинула ситуація із коронавірусом. Проте в розрізі фракцій і груп ВР загальна тенденція не змінилася: депутати одних політичних сил стабільно відвідують пленарні засідання, тоді як інші їх регулярно прогулюють. Так, депутати ЄС та "Слуги Народу" були лідерами за відвідуванням Верховної Ради впродовж 10 з 12 місяців у минулому році. Натомість, депутати групи "За майбутнє" ставали головними прогульниками впродовж 8 місяців року", - наголосив голова ВГО КВУ Олексій Кошель.

Також він додав, що юридично за пропуск пленарних засідань ВР без поважних причин передбачено фінансові штрафи.

"Однак, на практиці це не стало достатньою мотивацією для частини народних депутатів, які систематично ігнорували та продовжують ігнорувати засідання парламенту", - додав Кошель.

Зазначимо, що всього у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради України.

APnews.com.ua

