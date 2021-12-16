Лідери "Асоційованого тріо" ухвалили спільну заяву за підсумками саміту "Східного партнерства"

Лідери "Асоційованого тріо" - Грузії, Молдови та України - ухвалили на полях саміту "Східного партнерства" спільну декларацію.

Текст документу оприлюднила пресслужба президента України.

У своїй заяві лідери трьох держав привітали спільну декларацію Саміту Східного партнерства "Відновлення, стійкість і реформування", оприлюднену сьогодні у Брюсселі.

Сторони схвалили довгострокові політичні цілі та новий перелік пріоритетів на період після 2020 року тапідтверлиди "нашу тверду прихильність стратегічній, амбітній та далекоглядній політиці Східного партнерства, заснованій на спільних фундаментальних цінностях, взаємних інтересах, на спільній власності та відповідальності". Учасники також привітали схвалення на Саміті Східного партнерства Економічного та інвестиційного плану для Східного партнерства.

Сторони підтвердили свою тверду відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції Грузії, Молдови та України з ЄС, зокрема шляхом продовження тісної співпраці з метою зміцнення верховенства права та просування реформ для досягнення відповідності Копенгагенським критеріям.

"Ми нагадали, що згідно зі статтею 49 Договору про Європейський Союз будь- яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов'язується їх просувати, може подати заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми відзначили, що повага до спільних цінностей і виконання угод про асоціацію/ПВЗВТ (Поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі - ред.) сприятиме подальшому прогресу у наших відносинах. Ми нагадали, що ефективна реалізація УА (Угода про асоціацію - ред.) та їхніх ПВЗВТ, у тому числі ширший процес наближення законодавства, сприятиме подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку Європейського Союзу, як це передбачено угодами про асоціацію", - йдеться у заяві.

Лідери трьох держав визнали необхідність посилення співпраці "Асоційованого тріо" з ЄС з метою посилення координації між ними з питань, що становлять спільний інтерес, пов'язаний із просуванням європейської інтеграції, включно з визнанням Європейським Союзом європейської перспективи "Асоційованого тріо".

Зважаючи на позитивний досвід неформальних міністерських зустрічей щодо ПВЗВТ, "Асоційоване тріо" сподівається на розширення галузевого співробітництва з ЄС у інших сферах, зокрема з питань "зеленого" та цифрового переходів, сполученості, енергетичної безпеки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.

"Ми висловили свою зацікавленість у поглибленні співпраці країн Тріо з ЄС з метою інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, у тому числі шляхом участі у програмах ЄС "Цифрова Європа", "Інструмент сполучення Європи", а також зниження плати за роумінг між ЄС та "Асоційованим тріо". Ми готові докласти всіх зусиль для посилення співпраці з ЄС, у тому числі на високому рівні, з метою зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання наявних газотранспортних систем, повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї", - сказано у заяві.

Сторони відзначили необхідність посилення сполученості та транспортних зв'язків між ЄС та "Асоційованим тріо", у тому числі шляхом лібералізації ринку автотранспортних перевезень, розвитку транспортних коридорів, а також реалізації спільних інфраструктурних проектів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства.

"Ми визнали, що драматичні зміни ситуації у Східному партнерстві та Чорноморському регіоні після 5-го Саміту Східного партнерства у 2017 році, включно з безпекою, енергетикою, охороною здоров'я та іншими новими викликами, повинні спільно вирішуватися країнами-партнерами у тісній співпраці з ЄС. Ми наголошуємо на тому, що постійна дестабілізація та порушення принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону Східного партнерства становлять серйозну загрозу для миру, безпеки та стабільності у Європі. Ми привітали активні зусилля ЄС у врегулюванні конфліктів та процесах зміцнення довіри та закликали до посилення його ролі у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства, використовуючи всі доступні інструменти, в тому числі відповідні обмежувальні заходи, коли це необхідно. Ми закликали лідерів ЄС розглянути ці питання на засіданні Європейської Ради 16 грудня 2021 року.

Ми нагадали, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому", - йдеться у заяві.

Лідери трьох країн рішуче засудили явне порушення суверенітету й територіальної цілісності низки держав Східного партнерства, включно з розпалюванням та підтримкою конфліктів, використанням дезінформації та кібератак, посиленням мілітаризації регіону, порушенням прав людини або проведенням виборів на тимчасово окупованих територіях.

Сторони також відзначили важливість подальшого підвищення стійкості та співробітництва у сфері спільної політики безпеки та оборони (СПБО) та спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗБП) з ЄС та нагадали про спільне зобов'язання просувати принципи, закріплені в угодах про асоціацію.

"Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти в напрямку членства у Європейському Союзі. У цьому зв'язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами в напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України", - наголошується у заяві.

Лідери Європейського союзу за підсумками саміту Східного партнерства сьогодні ухвалили спільну декларацію "Відновлення, стійкість та реформи". У ній підтверджується визнання європейських прагнень України, Грузії та Молдови, як це раніше було зафіксовано у відповідних угодах про асоціацію.

Учора делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом. У ній говориться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи.