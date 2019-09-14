Лідери чотирьох країн "нормандського формату" на зустрічі не планують підписувати жодні документи

Лідери чотирьох країн "нормандського формату" - України, Німеччини, Франції і Росії на імовірній зустрічі не планують підписувати жодні документи.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на міністра закордонних справ Вадима Пристайко.

"Нових паперів ні - їх немає. Їх насправді ніхто і не виробляє. Ми протягом багатьох років не можемо навіть почати виконувати третій, четвертий пункти і т.д. Мінських домовленостей", - сказав він.

Міністр сказав, що російська сторона не пропонує підписувати нових документів. Він вважає, що навряд чи слід сподіватися, що лідерам країн "нормандського формату" лише за одну зустріч вдасться щось підписати, що встановить мир в Україні.

При цьому міністр сказав, що перед зустріччю лідерів України, Німеччини, Франції та Росії не передбачається зустріч глав МЗС цих країн.

Також він сказав, що розглядаються різні дати для проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

"Деякі дати дуже близькі, я не знаю, чи вони спрацюють. Ми не хотіли третій- четвертий раз переносити, але ми домовилися про те, що вона відбудеться дуже швидко", - заявив Пристайко.

"Ми читали сьогодні від російської сторони відповіді, що напевно вона відбудеться в жовтні. Вже, тобто, поставлено новий місяць щонайменше. З нами це не узгоджувалося. Ми хотіли би провести максимально швидко. Ми все ж таки сподіваємося, що лідери зможуть дати поштовх для своїх команд, щоб розв'язати багато питань", - сказав міністр.

Нагадаємо, Пристайко заявив про плани провести наступний обмін з РФ.