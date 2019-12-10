Лідери країн "нормандської четвірки" за підсумками саміту погодили спільну декларацію

Документ складається із трьох пунктів, які стосуються стабілізації ситуації на Донбасі. Зокрема, йдеться про необхідність припинення вогню до кінця року і відведення сил ще в трьох точках на лінії зіткнення.

Повний текст документу:

* * * * *

Президент Французької Республіки, канцлер ФРН, президент Російської Федерації та президент України зустрілися сьогодні в Парижі.

Мінські угоди (Мінський протокол від 5 вересня 2014 р., Мінський меморандум від 19 вересня 2014 р. та Мінський пакет заходів від 12 лютого 2015 р.) продовжують залишатися основою роботи нормандського формату, країни-члени якого зобов'язані їх повноцінно виконувати.

Вони підкреслюють своє спільне прагнення до стійкої та всебічної архітектури довіри та безпеки в Європі, заснованої на принципах ОБСЄ, для якої вирішення конфлікту в Україні є одним із декількох важливих кроків.

Виходячи з цього, вони приймають рішення про наступне: Негайні заходи щодо стабілізації ситуації в зоні конфлікту

Сторони беруть на себе зобов'язання щодо повного та всебічного впровадження режиму припинення вогню, посиленого впровадженням усіх необхідних заходів підтримки припинення вогню, до кінця 2019 року.

Вони підтримуватимуть розробку та реалізацію оновленого плану розмінування на основі рішення Тристоронньої контактної групи з питань розмінування від 3 березня 2016 року.

Вони підтримають угоду в рамках Тристоронньої контактної групи щодо трьох додаткових зон роз'єднання з метою відведення сил та техніки до кінця березня 2020 року.

Вони закликають Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб до кінця року на основі принципу "всі на всіх", починаючи з "усіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих", розуміючи, що міжнародним організаціям, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), надається повний і безумовний доступ до всіх затриманих осіб.

Вони підтримують угоду в рамках Тристоронньої контактної групи протягом 30 днів про нові пункти пропуску вздовж лінії контакту, що базуються, головним чином, на гуманітарних критеріях.

Вони нагадують, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні (СММ) повинна мати можливість використовувати всі можливості мандату 21 березня 2014 року та мати безпечний та безпечний доступ по всій Україні для повного виконання свого мандату.

Заходи щодо виконання політичних положень Мінських угод

Сторони висловлюють зацікавленість у домовленості у нормандському форматі (N4) та Тристоронній контактній групі щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування - особливого статусу - окремих районів Донецької та Луганської областей - як зазначено в Пакеті заходів щодо імплементації Мінських угод від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Вони вважають за необхідне включити "формулу Штайнмаєра" в законодавство України відповідно до версії, узгодженої в N4 та Тристоронній контактній групі.

Подальша робота

Вони просять своїх міністрів закордонних справ та політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і вони погоджуються провести ще одну зустріч у такому форматі протягом чотирьох місяців на політичних та безпекових умовах, зокрема, щодо організації місцевих виборів.

Париж,

Єлисейський палац,

9-10 грудня 2019

Джерело: Европейська правда