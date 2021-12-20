Лідери Люблінського трикутника закликають світ посилити санкції проти РФ

Президенти України, Польщі та Литви закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії, а Російську Федерацію - відвести свої війська від українських кордонів.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів, опублікованій на сайті Президента України, повідомляє Укрінформ.

"Закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Російської Федерації через її триваючу агресію проти України та ще раз закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій", - заявлено в документі.

Президенти висловили "особливу стурбованість" у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні, а також зростаючими загрозами, включно з гібридними, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб.

Крім того, сторони висловили взаємну підтримку та солідарність у зв’язку з міграційною кризою, штучно створеною та організованою Мінськом на литовсько-білоруському та польсько-білоруському кордонах, та заявили про рішучість об’єднати зусилля для протидії цій кризі. Вони також відзначили, що ця гібридна атака є прямою загрозою безпеці всієї Європи.

У понеділок відбувся саміт лідерів Люблінського трикутника - президентів України, Польщі та Литви в резиденції “Синьогора” в с. Гута Івано-Франківської області.

Люблінський трикутник був утворений у липні 2020 року міністрами закордонних справ України, Польщі та Литви, які підписали Спільну декларацію щодо заснування нового регіонального альянсу. Серед пріоритетів діяльності формату - посилення регіону, зміцнення безпеки, інтеграція України до ЄС і НАТО, розвиток економічної співпраці, спільна протидія гібридним загрозам.