Літак доставив допомогу від Латвії: боєприпаси та ПЗРК Stinger, - Резніков

В Україну літаком прибула партія військової допомога з Латвії, у тому числі ПЗРК Stinger.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор. НЕТ.

"Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший дарунок - Stingers! Дякуємо, наші близькі друзі та партнериІ, Звичайно, персональна подяка Міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу та нашим посольствам!", - написав Резніков у фейсбуці.

"Увесь світ розуміє, що безпека Європи залежить від зміцнення оборонних спроможностей України", - додав він.