Літак Путіна прибув до окупованого Криму, куди раніше приїхав Медведчук - ЗМІ

До окупованого Криму, куди кілька днів тому приїхав нардеп від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук, прибув літак з авіапарку президента РФ Володимира Путіна.

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar, повідомляє bihus.info.

Як повідомляється, літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012 приземлився в аеропорту Сімферополя, куди він вилетів з Москви, близько двох годин тому.

За інформацією російських журналістів, цей літак належить до авіапарку Путіна. До 2003-го він був основним президентським літаком, наразі використовується в якості резервного.

Нагадаємо, нардеп від "Опозиційної платформи - За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко у неділю в'їхали до окупованого Криму.

За словами прес-секретаря, Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім'єю в Криму