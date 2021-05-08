Латвія та Україна підписали декларацію про європейську перспективу України

Під час відеоконференції між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Латвії Егілсом Левітсом голови держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.

Про це повідомили на сайті президента України.

Текст спільної декларації лідерів закріплює, що Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.

"У декларації лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу".

Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли вона буде готова до членства в ЄС.

Окрім того, Егілс Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня цього року.

"Я на сто відсотків упевнений, що Україна зможе повернути Крим, і думаю, що Кримська платформа - дуже важливий політичний засіб для цього", - зазначив президент Латвії.

Також очільники держав наголосили на важливості відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці для виходу на докризові показники.