Латвія відправить Україні зброю - міністр оборони

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс запевнив українського посла Олександра Міщенка, що балтійська країна надасть Україні допомогу у вигляді зброї та військової техніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Lsm.lv.

Повідомляється, що міністр оборони Латвії та посол України зустрілися 5 січня та узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться до України.

«Там буде зброя та техніка. Ми це зробимо, і ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме, адже Україна має право та має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напругу з наших власних кордонів, з нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, але вона є нашим союзником. По суті, вони нас захищають», - заявив Пабрікс.

ЗМІ відзначає, що раніше Латвія надавала широку підтримку Україні, включаючи фінансову та гуманітарну допомогу, реабілітацію поранених, а також підтримку службі капеланів.

Латвія закликала ЄС і НАТО дати чіткий сигнал Росії про готовність захищати Україну.