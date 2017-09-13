Лавриновичу вручили копию ходатайства прокуратуры об аресте

Бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу вручили копию ходатайства прокуратуры о избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое рассмотрит рассмотрит Печерский районный суд Киева. Об этом сообщил сам Лавринович журналистам после посещения Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) в связи с делом о захвате власти, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мне вручили копию ходатайства о моем аресте. Это значит, что завтра в Печерском районом суде Киева будет это ходатайство. Суд рассмотрит, когда, в какой день будет этот вопрос поставлен на рассмотрение", - сказал Лавринович.

Он добавил, что та статья, которую ему инкриминирует следствие, не предусматривает другой меры пресечения кроме ареста.

Напомним, 6 сентября ГПУ сообщила Лавриновичу и экс-президенту Виктору Януковичу о подозрении в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти.