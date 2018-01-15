Лавров нагло обманывает журналистов - Марчук прокомментировал заявление министра

В тексте Будапештского меморандума России обязывалась не применять не только ядерное, но и какое-либо другое оружие против Украины.

Так представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, бывший премьер-министр, экс-министр обороны и экс- секретарь СНБО Украины Евгений Марчук прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не угрожала и не применяла против Украины ядерное оружие и тем самым не нарушила Будапештский меморандум 1994 года.

"Лавров просто нагло обманывает журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста. Не только ядерное, а никакое их оружие никогда не будет использовано против Украины", - написал Марчук на своей странице в Facebook,

По словам Марчука, заявления об отсутствии обязательств подписантов в меморандуме также не соответствует действительности.

"В статье 2 четко говорится на английском, что подписанты подтверждают свое обязательство,.. что ни одно из их оружия никогда не будет использовано против Украины", - уточнил он.

Отметим, что статья 2 "Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия" звучит так: Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций.

Напомним, что в понедельник, 15 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не угрожала Украине ядерным оружием, по этому считает, что не нарушала Будапештский меморандум