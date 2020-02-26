Лавров не подтверждает планы проведения встречи министров стран "нормандского формата"

Говорить о подготовке нового саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) можно будет только после выполнения решений предыдущего саммита и согласования проекта документа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не слышал о том, что через месяц планируют встречу министров "нормандского формата". Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит "нормандского формата", мы довели до них нашу очень четкую позицию: мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

"И второе требование: мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток - ИФ) разрушать достигнутые договоренности", - добавил министр.

Он напомнил, что перед саммитом в Париже была договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения, однако на самой встрече президент Украины Владимир Зеленский эту договоренность "переиграл".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что министры иностранных дел четырех стран планируют встречу для подготовки встречи в "нормандском формате". По его словам, такая встреча может состояться "где-то через месяц".