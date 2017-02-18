Лавров: признание РФ документов ЛДНР продлится до выполнения "Минска"

Указ о признании в России документов граждан ДНР и ЛНР будет действовать до выполнения минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее в субботу президент РФ подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

Министр отметил, что этот вопрос не поднимался на встрече глав МИД нормандской четверки, которая прошла в субботу в Мюнхене. Лавров подчеркнул, что "в указе черном по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями".

"Так что в сугубо гуманитарных соображениях на тот период, пока не будут выполнены минские договоренности,... указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться железнодорожным, авиационным транспортом по Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.