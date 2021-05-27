Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: не Кравчуку вирішувати, як їй працювати

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу Леонід Кравчук не може вирішувати питання про можливе перенесення засідань ТКГ з Мінська (Білорусь) до інших країн. Формат переговорного процесу затверджений Радбезом ООН.

Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "РИА Новости".

"Що стосується питання про подальшу роботу контактної групи і відмову, як заявив пан Кравчук, продовжувати її діяльність в Мінську через події навколо Білорусі, які зараз всіх займають, хочу підтвердити те, що вже не раз Москва офіційно заявляла: ми наполягаємо на тому, щоб припинити демонізувати тих людей, які не подобаються Заходу", - сказав Лавров.

За його словами, "не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати ТКГ".

"Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року і потім затверджений резолюцією РБ ООН", - додав він.

Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявив, що переговори ТКГ щодо Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії. Він також зазначив, що на сьогодні Білорусь не є нейтральною країною по відношенню до України, а останні обмеження на пряме сполучення унеможливлять поїздки до Мінська.

А президент Російської Федерації Володимир Путін у квітні говорив, що питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська нібито є спробою України ухилитися від врегулювання на Донбасі і "поховати мінські угоди".