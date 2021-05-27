Лавров - про заміну Мінська для переговорів щодо Донбасу: це вирішувати не Кравчуку

У Росії відповіли на заяву глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Донбасом про необхідність перенесення переговорів з Мінська. Раніше Леонід Кравчук сказав, що білоруська столиця більше не може бути таким майданчиком.

Коментар міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова оприлюднив ТАСС. У ньому говориться, що Кравчук не може приймати таких рішень.

"Не йому вирішувати, як далі працюватиме контактна група. Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року та потім затверджений резолюцією РБ ООН", - зазначив міністр.

Глава української делегації пояснив, що до Мінська тепер неможливо потрапити, а тому необхідно шукати новий майданчик для зустрічей ТКГ.

Він нагадав, що рейсів в білоруську столицю більше не буде. Мається на увазі ситуація із забороною польотів низки європейських країн через ситуацію з перехопленням літака Ryanair і затриманням журналіста Романа Протасевича.

Кравчук сказав, що Україна звертатиметься до всіх сторін переговорів щодо пошуку нового майданчика.