Лавров: РФ уважает территориальную целостность Украины, но с "поправкой" на Крым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает уважать территориальную целостность Украины, но в тех границах, которые сложились после аннексии Крыма. Об этом он заявил на ежегодной пресс- конференции.

На вопрос журналистов, будет ли Россия пролонгировать "Большой договор" между Украиной и РФ, где Москва гарантирует территориальную целостность Украины, он ответил: "Для меня этот вопрос далеко неактуален. Да, международно-правовые документы важны, но это дело юристов. Политически я считаю, что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, воссоединения Крыма с РФ".

Он отметил, что замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин ране озвучил возможность денонсации договора в связи с тем, что одна из ключевых статей этого договора сегодня выглядит неактуально в связи с аннексией Крыма.

Напомним, еще в 2016 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказывал о дальнейшей судьбе договора между странами. По его словам, Россия нарушила все ключевые положения этого договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.