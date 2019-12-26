Лавров связал надежды на прогресс в урегулировании на Украине с Зеленским

Надежды на достижение прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остаются, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров указал, что "конфликт на востоке Украины продолжается", и "на линии соприкосновения по-прежнему стреляют", с региона не снимают блокаду, передает ТАСС.

Однако "надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются". Так, президент Зеленский "называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства", и "за пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять".

Министр напомнил, что "речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса".

"Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита "нормандского формата". Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского Комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание Контактной группы", - констатировал глава МИД, добавив, что российская сторона все же сохраняет "надежду на лучшее".

Он при этом подчеркнул, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском.

"Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", - резюмировал российский министр.