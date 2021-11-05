Лавров уникає зустрічі глав МЗС у «нормандському форматі» - Кулеба

Пропозиції щодо зустрічі в нормандському форматі від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова не залишають сумніву, що він продовжує уникати зустрічі в «нормандському форматі».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

“З останнього, що відбулося на дипломатичному треку, Міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало свої пропозиції до Німеччини, Франції та України, їхнє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ”, - зазначив він.

“Але цей документ написаний таким чином, що він не залишає жодного сумніву, окрім як підтвердження того, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі, у той час як ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкручення цього маховика гібридної війни”, - зауважив міністр.

Кулеба також підкреслив, що і в Парижі, і в Берліні розуміють, що відповідальність за відсутність зустрічі глав МЗС несе Росія.

31 жовтня Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо зустрічі в нормандському форматі та «очікує на реакцію».

Україна, Німеччина та Франція готові провести новий саміт нормандської четвірки до того, як Ангела Меркель піде у відставку. Росія гальмує процес. Останній, Паризький саміт, відбувся у грудні 2019 року.