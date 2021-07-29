Лавров відмовляється від зустрічі глав МЗС у нормандському форматі - Резніков

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовляється від участі в переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні глав МЗС.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив 28 липня в ефірі каналу "Україна 24".

"На сьогодні, наскільки мені відомо, була запропонована зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Поки що міністр закордонних справ Росії - містер Лавров - відмовляється брати участь у такому засіданні. Мабуть, він дуже сильно зайнятий виборчими перегонами в Держдуму РФ", - сказав він.

За словами міністра, у цій ситуації в Києва є лише один важіль впливу на РФ - "принципова позиція партнерів України, у першу чергу Німеччини та Франції".