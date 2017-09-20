Лавров в ООН: "голубые каски" могут быть развернуты только с согласия сторон конфликта

Российская инициатива о миссии ООН на востоке Украины предполагает охрану членов специальной миниторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности по реформированию миротворчества ООН. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Есть перспективы и у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Как известно, эти договоренности были одобрены единогласно в резолюции Совета Безопасности ООН. Увиливать от ее выполнения нехорошо", - заявил Лавров.

Он напомнил, что базовым принципом миротворческой миссии ООН остается согласие обеих сторон конфликта.

"Принципиальная позиция России состоит в том, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться прежде всего политическими методами с опорой на национальный диалог. Содействие созданию необходимых для этого условий должно стоять во главе угла операций по поддержанию мира. В полной мере сохраняет свою актуальность первый базовый принцип ООНовского миротворчества: "голубые каски" могут быть развернуты только с согласия сторон конфликта", - подчеркнул Лавров.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отвергла эту идею, пояснив, что линия соприкосновения не является украинской границей, поэтому там не может быть миротворческих сил.

В тот же день Россия внесла соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная миссия ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

В Госдепартаменте США заявили, что мандат миротворцев ООН должен распространяться на всю оккупированную территорию Донбасса вплоть до границы с РФ.

Сегодня в ходе выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что видение России относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе может привести к легализации пророссийских боевиков и заморозке конфликта.