Лавров заявил, что Россия продолжит поддерживать Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Украина не желает выполнять свои обязательства по минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров высказался в поддержку граждан так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом он рассказал в своем интервью изданию "Аргументы и факты".

"Наши усилия и впредь будут нацелены на то, чтобы не позволить горячим головам в Киеве запустить на юго-востоке страны новый виток насилия. В любом случае жителей Донбасса в беде мы не оставим", - заявил Лавров.

Дипломат также подчеркнул, что Украина намеренно не выполняет минские соглашения, и потребовал прекратить блокаду Донбасса.

Ранее, 15 марта, Сергей Лавров и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик провели встречу касательно деятельности миссии и ситуации на Донбассе. Была подчеркнута важность соблюдения принципов объективности и беспристрастности в ее работе.

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