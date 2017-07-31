"Л/ДНР" имеет доступ к секретной базе данных Украины, - освобожденный из плена судья

Пророссийские террористы получили доступ ко всей базе украинского Единого реестра досудебных расследований.

Об этом в интервью ТСН заявил судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко, которого 30 июля освободили из плена боевиков, информирует еizvestia.com.

В базе ЕРДР содержится вся информация об уголовных производствах, следователях и судьях. Одно из дел, которое когда-то вел Руденко, а именно приговор директору "Луганскводоканалу", террористы использовали в качестве повода для обвинения его в измене так называемой "республике". Мужчину "засудили" на 20 лет тюрьмы.

"Госизмену в виде оказания правовой и иной помощи иностранному государству. Я и спросил у следователя, какому же иностранному государству я оказывал помощь, если я гражданин этого государства и выполняю обязанности этого государства", - отметил Руденко.

Боевики предложили мужчине сделку: освободить из-под стражи в обмен на его публичный отказ возвращаться на подконтрольную Украине территорию.

По материалам "Обозреватель"