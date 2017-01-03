Лен Пен могут закрыть въезд в Украину - СБУ

Заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о статусе Крыма не должны остаться без внимания, считают в СБУ.

В Службе безопасности Украины (СБУ) не исключили, что кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен будет закрыт въезд в Украину. Об этом в комментарии изданию "Обозреватель" заявил руководитель аппарата главы службы Александр Ткачук."Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", - сказал Ткачук.

Сегодня лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что считает законным "референдум", которым Россия прикрывала аннексию украинского Крыма.

Ранее она говорила, что в случае победы на выборах президента в апреле 2017 года инициирует выход Франции из Европейского союза и наладит отношения с Россией.