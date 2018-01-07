Леонид Кравчук: Крым вернется, когда Россия не сможет им управлять

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что "Крым вернется, когда Россия не сможет им управлять". Об этом он заявил эфире совместного проекта Радіо Свобода и телеканала "112 Украина" 7 января.

"Я думаю, что (Украина - КР) вернет Крым тогда, когда Россия не сможет управлять Крымом", - сказал экс-президент.

Он заявил, Украина потратила миллиарды долларов на развитие полуострова.

"С 1954-го Украина вложила туда больше ста миллиардов долларов для того, чтобы провести воду, дороги, курорты, восстановить сельское хозяйство, культуру и прочее. Так что вот эти мифы, которые все время идут из Москвы, что Крым - это их территория, это города их славы - это все выдумки. Украине Хрущев не подарил Крым, а заставил взять себе, мотивируя на политбюро ЦК КПСС, что Украина, имея опыт в таких областях, как Одесская, Херсонская и Николаевская, может помочь Крыму, что, собственно, и произошло. Украина помогла, поставила Крым на ноги. А теперь Крым аннексировали, еще и доказывают нам, что это возвращение Крыма", - сказал Кравчук.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.