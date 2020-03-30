Лерос передасть НАБУ відео, де брат глави Офісу Зеленського "торгує" держпосадами

Лерос відправляє до НАБУ звернення з флешкою з відеозаписами

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що направляє звернення до Національного антикорупційного бюро щодо поширених ним раніше відеозаписів, на яких, ймовірно, брат голови Офісу президента Андрія Єрмака проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.

Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо українцям не хочеш пояснити факти корупції, викладені у моєму пості, а для росіян ти знахідка, спробуй у НАБУ пояснити, як ти барижиш державою", - написав парламентар.

Лерос уточнив, що відправляє до НАБУ звернення з флешкою і чекає "10% від награбованого", щоб відправити у дитячий будинок.

"От і подивимося, як працює закон і орган, який ти намагаєшся рейдернуть", - додав народний депутат.

Раніше "Главком" повідомляв, що, Денис Борисович Єрмак, повний тезка рідного брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака, увійшов до "консультативної ради з питань проведення фахових консультацій" Держагентства з управління Чорнобильською зоною у лютому цього року. Про це читайте у матеріалі "Берегиня Чорнобилю". Хто насправді тепер керує Зоною відчуження".