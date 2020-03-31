Лерос повідомив, що розповів в НАБУ про те, звідки отримав записи за участю брата Єрмака

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що розповів на допиті в Національному антикорупційному бюро України у вівторок про те, звідки отримав відеозаписи за участю людини, схожої на брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса.

"У п'ятницю у мене з'явилися ці відеозаписи. Я подивився, що на флешці, і наступного дня передав журналістам програми "Схеми", і ще через день передав Bihus Info, а в понеділок вже написав до САП і передав оригінал флешки. Звідки взялася флешка - сьогодні вказав на допиті в НАБУ, я думаю, що це частина слідства зараз, рано чи пізно вони розкажуть деталі, попросив поки про це не говорити", - сказав він в онлайн-інтерв'ю "Українській правді" у вівторок, яке транслювалося в Facebook .

Лерос стверджує, що особисто його не цікавить, хто і з якою метою робив ці записи. "Я сподіваюся, що САП або НАБУ знайдуть людей, які це записували, і отримають більш конкретну інформацію, тому що вони можуть бути свідками у цій справі", - вказав він.

Депутат заперечує звинувачення Єрмака в тому, що він просував на посаду одного із заступників міністрів "людину з минулої влади, яка раніше працювала в КМДА".

"Це мій хороший приятель Ілля Сагайдак (депутат Київради, екс-заступник голови КМДА - ІФ), який працював у штабі у президента Зеленського ще півтора роки тому, в економічному блоці, але він прийняв рішення не йти до нового складу Кабміну, коли зрозумів, що він плавно повільно йде на дно з усім кораблем. Ілля технократ, який знайомий з Владом (міністром інфраструктури Владиславом Криклієм - ІФ) ще з інституту. Тому це Влада ініціатива була, кого набрати собі в команду. І яким чином, хто кого лобіював, розповіді Єрмака - це все повна нісенітниця", - пояснив він.

Лерос спростував також, що його привів до партії "Слуга народу" екс-глава Офісу президента Андрій Богдан, і що вони з ним друзі.

Як повідомлялося, 29 березня депутат Лерос опублікував на своїй сторінці в Facebook кілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата глави ОП Єрмака Дениса, обговорює питання призначення на державні посади. Згідно таймінгу, записи були зроблені в серпні-жовтні 2019 року.

Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику з проханням перевірити і надати оцінку інформації, яка міститься на даних відеозаписах.

Єрмак же заявив, що 29 березня подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань у зв'язку з поширеними депутатом Леросом відеозаписів.

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура після звернення Лероса відкрила кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів при призначенні осіб в органи державної влади, а ДБР відкрила кримінальне провадження за заявою Єрмака в зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.

20 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Лероса з посади позаштатного радника. Раніше Лерос увійшов до числа депутатів "Слуги народу", які підписали звернення до секретаря РНБО із закликом звільнити свого радника на громадських засадах Сергія Сивоха. Також Лерос критикував результати засідання ТКГ в Мінську 11 березня з участю Єрмака, на якому обговорювалося питання створення Консультативної ради, яку опоненти влади розцінили як можливу легалізацію на переговорах представників так званих "ДНР" і "ЛНР".