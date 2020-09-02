Лерос відреагував на виключення із фракції "Слуга народу"

Народний депутат Гео Лерос у Faceook відреагував на те, що фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити його зі свого складу.

"Скажу лише: ви можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати моє майно, але ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом у судах, парламенті, на вулицях, на Сході та Заході. Я буду серед мільйона людей, що рано чи пізно вийдуть на вулицю і скажуть вам "ні", - написав він.

Фракція "Слуга народу" 1 вересня оголосила, що ухвалила рішення виключити Лероса зі свого складу. Це відбулося після того, як на засіданні Верховної Ради 1 вересня він дорікнув президенту України Володимирові Зеленському тим, що до влади не прийшли обіцяні нові обличчя, а главу Офісу президента Андрія Єрмака назвав "агентом ГРУ Російської Федерації". Лерос заявив, що саме Зеленський доручив Єрмаку "виконувати всю брудну корупційну роботу".

"Пане президенте, погодьтеся, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаяли шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха", - заявив Лерос.

Частина парламентаріїв зустріла виступ Лероса оплесками. Керівництво фракції "Слуга народу" - лідер фракції Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко - після заяви Лероса підійшли до спікера Дмитра Разумкова і стали вимагати надати їм слово. Разумков відповів, що це не передбачено регламентом, оскільки представник фракції вже виступав до цього.

Лероса обрали народним депутатом України 2019 року від партії "Слуга народу" (No23 у списку). У червні 2019 року, ще до обрання в Раду, його призначили позаштатним радником президента Зеленського. 2020 року Лерос кілька разів робив публічні заяви із критикою дій влади, зокрема керівника Офісу президента Єрмака. У березні Зеленський звільнив його з посади свого радника.

У травні Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат глави Офісу президента України Андрія Єрмака Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення людей на державні посади. Андрій Єрмак пригрозив Леросу розслідуванням. Його брат назвав записи "нарізкою" і справою рук шахраїв, але не заперечував, що на плівках саме він. Президент Володимир Зеленський заявив, що цими записами хотіли шантажувати його.

У ніч на 29 серпня в Києві згорів автомобіль Mercedes, який належить Леросу. Депутат переконаний, що це був підпал.