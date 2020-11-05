Лерос і Юрченко побилися в Раді, Юрченко викликав правоохоронців і швидку.

Народні депутати Гео Лерос та Олександр Юрченко вчинили бійку. Сторони звинувачують один одного у нападі.

Про це Лерос повідомив у Facebook.

"Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами. Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь-якої адекватної людини, але це, мабуть і є обіцяні "люди з ментальністю 21 сторіччя", - написав Лерос.

Своєю чергою Юрченко звинуватив у конфлікті свого колегу.

"На мене напав щойно Гео Лерос, ні за що напав ззаду... бив ногами по голові. В мене запаморочення, я зараз викликав правоохоронні органи та швидку допомогу", - сказав Юрченко.

Нещодавно Юрченко у відеозверненні у Facebook назвав Лероса "зливним бачком", через якого він має справу з НАБУ.

"Саме він незаконно отримав, перебрехав та опублікував частину відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування", - сказав Юрченко

Нагадаємо, наприкінці вересня Юрченко вийшов з СІЗО під заставу. Його підозрюють у одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому повторно, за попередньою групою осіб (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

За даними слідства, Юрченко завуальовано вимагав передати через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєту та у подальшому 200 тис. доларів для підкупу нардепів-членів комітету.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень. Він вніс заставу і вийшов з СІЗО вже на наступний день.

17 вересня Венедіктова підписала підозру та клопотання про арешт Юрченка. В Раді офіційно оголосили про виключення його з фракції "Слуга народу".

В Офісі президента повідомили, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Юрченко, підозрюваний в причетності до вимагання хабаря, "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".

Гео Лероса у вересні також виключили з фракції "Слуга Народу". Фракція зібрала понад 70% підписів за виключення нардепа за критику президента.

Нардепка "СН" Ірина Верещук у коментарі LB.ua повідомила, що тригером такого рішення стала заява Лероса, в якій він критикував президента.

9 березня Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади. У відповідь голова ОПУ звернувся в СБУ і Держбюро розслідувань, щоб встановити походження відео, і звинуватив Лероса в помсті за зрив кадрового призначення. Імені цієї людини він не назвав, але 3 березня, за день до відставки, Кабмін Гончарука намагався призначити заступником міністра інфраструктури Іллю Сагайдака, колишнього заступника голови КМДА Віталія Кличка.