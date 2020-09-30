Лерос заявив, що на нього готують напад

Лерос з парламентської трибуни заявив, що напад готують колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і народний депутат Микола Тищенко

На підтвердження своїх слів нардеп продемонстрував аудіозапис на своєму телефоні

Народний депутат Гео Лерос сьогодні, 30 вересня, заявив, що на нього готують напад колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і народний депутат, голова київської міської організації "Слуга народу" Микола Тищенко. Про це Лерос сказав з трибуни Верховної Ради.

На підтвердження своїх слів Лерос включив на своєму телефоні аудіозапис, де йдеться про застосування балончика.

"Чесний офіцер СБУ передав мені майже шість годин записів розмов пана Комарницького (Дениса - ред), дивиться за Києвом, де також фігурує Микола Тищенко. Вони відкрито говорять, як Зеленський їх кришує, як кум Єрмака (глави Офісу президента - ред) допомагає йому. Кажуть, як зробити на мене напад і ще на одного нардепа", - сказав нардеп.

Лерос попросив Національну поліцію України вважати свій виступ як офіційну заяву.

Нардеп пообіцяв публікувати записи розмов про напад на нього з завтрашнього дня. Депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у відповідь на ці заяви порадив Леросу звернутися безпосередньо до правоохоронців і "не працювати на політичних опонентів".

"У нас є маса правоохоронних органів: НАБУ, САП, ГБР, СБУ ... Звертайтеся, ми підтримаємо однозначно", - заявив він з трибуни Ради.

За його словами, Зеленський і Єрмак дійсно допустили помилку, включивши Лероса в партійний список "Слуги народу".

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу". Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Лерос прокоментував своє виключенння зі "Слуги народу": "Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак".