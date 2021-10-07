Позафракційний депутат Гео Лерос зняв свою кандидатуру на посаду спікера.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сенсу в цьому голосуванні жодного немає. Все давно вирішено в Офісі Президента", - підкреслив нардеп.

За його словами, в 2014 році, коли українці гинули на Сході України, Зеленський "гинув на зйомках серіалу "Вісім перших побачень" у Москві".

Депутат упевнений, що Зеленський і його Офіс узурпують парламент.

Політик сказав "слугам народу": "Зеленський колись говорив, що можете вішати фотографії своїх дітей замість його. Тепер можете сміливо вішати фотографії Єрмака і Зеленського, бо кожен з них став для вас богом і царем".

Звертаючись до Зеленського, Лерос заявив: "Ви - брехун, узурпатор і зрадник".