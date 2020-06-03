Лерос звинуватив Єрмака, Тищенка та Комарницького в корупції

Народний депутат фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак, народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко та екс-депутат Київради Денис Комарницький причетні до корупції.

"Сьогодні о 9:00 у мене був брифінг у НАБУ, де я надав безпрецедентні докази топ-корупції в місті Києві. Це ОЗУ очолює Андрій Єрмак, його кум і наш колега з фракції і Денис Комарницький, "смотрящий" за Києвом, який спрямовує всі "потоки" через Андрія Єрмака і зосереджують ці кошти на місцеві вибори", - заявив Лерос у понеділок із трибуни парламенту.

Депутат звернувся до своїх колег із фракції із закликом не підтримувати вищезгаданих дій.

"Я хочу звернутися до цього ОЗУ і сказати, що під вами земля "горітиме", я посаджу кожного з вас", - наголосив Лерос.