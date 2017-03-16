Лещенко: Одобрение антикоррупционным комитетом ВРУ Брауна на должность аудитора НАБУ незаконно

Согласование комитетом Верховной Рады по противодействию коррупции кандидатуры Найджела Брауна на должность аудитора НАБУ состоялось на нелегитимном заседании комитета. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Сергей Лещенко.

"Во время обеденного перерыва состоялось нелегитимное заседание, которое поддержало одиозного Найджела Брауна и внесло его на роль "независимого" аудитора НАБУ", - заявил Сергей Лещенко. По словам парламентария, после перерыва вопрос назначения Найджела Брауна аудитором Антикоррупционного бюро может быть внесен в сессионный зал.

В комментариях телеканалу "112 Украина" Сергей Лещенко отметил, что заседание было проведено с нарушением регламента, и ни глава комитета, ни секретарь комитета в заседании не участвовали.

Отметим, что еще утром 16 марта глава комитета по борьбе с коррупцией Верховной Рады Украины Егор Соболев назначил проведение заседание комитета на 17 марта.

"Я получил обращение членов своего комитета, которые делегированы "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом". Они просят назначить внеочередное заседание. По закону я должен назначить заседание по требованию не менее трети членов комитета. Но при этом я должен проинформировать других членов комитета о проведении такого заседания не позднее чем за 24 часа", - заявил на своей странице в Facebook Егор Соболев.

Он также отметил, что еще в прошлом году был проведен открытый конкурс, по результатам которого комитет порекомендовал парламенту назначить аудитором НАБУ заместителя генерального инспектора министерства юстиции США Роберта Сторча.

Ранее глава парламентского комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что кандидата в независимые аудиторы НАБУ Найджела Брауна "пытаются протащить" в ведомство через комитет Верховной Рады по иностранным делам.

Напомним, глава представительства Европейского Союза Хьюг Мингарелли заявил, что считает необходимым проведение аудита Национального антикоррупционного бюро независимыми профессионалами.