Лещенко: По моей информации, "план Артеменко" - на самом деле план Левочкина, Бойко, Суркова

Нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко связал инициативу внефракционного депутата Андрея Артеменко с представителями Оппозиционного блока Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, а также помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Лещенко рассказал подробности уголовного дела, открытого против Артеменко в 2002 году Фото: Сергій Лещенко / Facebook

По информации нардепа от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, мирный план внефракционного депутата Андрея Артеменко исходит от Москвы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лещенко считает, что инициатива Артеменко связана с народными депутатами от Оппозиционного блока Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, а также советником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Все обсуждают "план Артеменко". По моей информации, "план Артеменко" - на самом деле план Левочкина - Бойко/Суркова. Бойко недавно был в Москве на встречах, Артеменко же исполнил роль посыльного, а в дальнейшем будет играть роль фронтмена", - подчеркнул Лещенко.

Он напомнил, что в прошлом Артеменко находился под уголовным расследованием: в 2002 году его подозревали в хищении $4 млн. Тогда Артеменко руководил футбольным клубом ЦСКА, принадлежавшим Министерству обороны Украины.

"У Артеменко была офшорная компания со счетами в Латвии, с которой ЦСКА заключил договор о том, что компания обязуется содержать футбольный клуб. Права на футболистов переходили этой офшорке, и за использование игроков ЦСКА перечислял деньги на офшорку", - пишет Лещенко.

По словам нардепа от БПП, после двух лет рассмотрения дела в суде прокурор потребовал для Артеменко наказание в виде 10 лет лишения свободы, но "в этот момент вмешался заместитель генпрокурора Виктор Кудрявцев (человек Медведчука)". Дело вернули на дополнительное расследование, а меру пресечения изменили.

"Артеменко меняют меру пресечения - освобождение на поруки группы депутатов Добкина, Челомбитько, Веревского. После чего Артеменко подает в Голосеевский суд жалобу на открытие уголовного дела. Суд не имел права рассматривать такую жалобу, но закрыл дело как незаконно возбужденное. Конец истории", - подытожил Лещенко.

19 февраля 2017 года влиятельная американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, она была якобы передана советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки. По данным газеты, план предусматривает вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В интервью изданию "Страна" Артеменко заявил, что план разрабатывался группой депутатов из разных парламентских фракций, включая оппозицию. Позже в эфире "112 Украина" он утверждал, что в его концепции не упоминалась передача полуострова Крым в аренду.

Кроме того, Артеменко подтвердил, что передал США документы о якобы коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко. По словам нардепа, речь идет о "платежках по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей", а также о других документах, собранных "в сотрудничестве" с бывшим главой СБУ Валентином Наливайченко. По мнению Артеменко, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.

Левочкин уже отрицал связь Оппозиционного блока с планом Артеменко.

