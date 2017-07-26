Лещенко рассказал про сценарий Порошенко в отношении Саакашвили

Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США.

Об этом нардеп Сергей Лещенко написал в своем Facebook.

"Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину - его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически, Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", - заявил он.

Также по мнению Лещенко, "Янукович изолировал своих конкурентов в тюрьмах, Порошенко - за границей".