Летом украинцы смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам

С начала нынешнего туристического сезона украинцы смогут путешествовать в Турцию, имея на руках только ID-карточки. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, пишут Украинские новости.

Он пояснил, что по завершению процесса переговоров между двумя государствами можно будет пересекать границу по внутреннему паспорту.

"Сейчас переговорные группы активно работают над завершением соответствующего двустороннего документа. Ориентир начала этой инициативы - начало туристического сезона", - указал дипломат.

Сибига также напомнил и о безвизовом режиме в 90 дней, введенном ранее. Такие действия правительств позитивно отразились на турецкой туристической отрасли. В частности, на протяжении минувшего года Турцию посетило около 1 миллиона украинских туристов. Это вывело Украину на пятое место в рейтинге государств, посещающих Турцию.

"С другой стороны, турецкий туристический поток в Украину вырос на 25-28% и составляет около 200 тысяч граждан Турции. Этому способствовало и дополнительное налаживание авиасообщения, и запуск прямого рейса Анкара - Киев", - указал он.

Посол считает, что в результате успешного подписания соглашения о поездках в Турцию по внутренним паспортам можно ожидать повышения туристического потока еще на 35-50%.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, власти Египта приняли решение поднять стоимость въездной визы до 60 долларов с 1 июля, а не с 1 марта, как сообщалось ранее.