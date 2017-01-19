Левочкину грозит судьба Савченко

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны начал подготовку постановления об исключении нардепа Сергея Левочкина ("Оппозиционный блок") и нардепа Вячеслава Богуслаева.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.
"Было принято решение о подготовке и регистрации от членов комитета постановления об исключении из состава комитета народных депутатов Левочкина и Богуслаева", - отметила нардеп.
Напомним, сегодня стало известно об исключении нардепа Надежды Савченко из Комитета ВР по вопросам нацбезопасности.
Как писала Politeka, ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обратится в Генеральную прокуратуру по обвинению народного депутата Надежды Савченко в государственной измене
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