Левочкину грозит судьба Савченко

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны начал подготовку постановления об исключении нардепа Сергея Левочкина ("Оппозиционный блок") и нардепа Вячеслава Богуслаева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

"Было принято решение о подготовке и регистрации от членов комитета постановления об исключении из состава комитета народных депутатов Левочкина и Богуслаева", - отметила нардеп.

Напомним, сегодня стало известно об исключении нардепа Надежды Савченко из Комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

Как писала Politeka, ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обратится в Генеральную прокуратуру по обвинению народного депутата Надежды Савченко в государственной измене

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