Личные обязательства для экс-налоговиков будут обжалованы - МВД

Прокуратура обжалует судебные решения о личных обязательствах и незначительных залогах для бывших налоговиков. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, отвечая в Верховной Раде на вопросы депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

"Сейчас рассмотрены практически все ходатайства о мере пресечения для бывших налоговиков. У нас сейчас около 350 млн залога, семь человек арестованы, несколько человек - под личным обязательством и с незначительными залогами. Мы принимаем решение вместе с прокуратурой и будем подавать апелляцию", - сказал он.

Аваков напомнил, что речь идет о 96 млрд гривень, которые с 2011 по 2013 годы были изъяты из бюджета. "Эта сумма вдвое больше, чем бюджет Министерства обороны, вдвое больше, чем бюджет МВД, Минздрава и Министерства образования", - добавил он.

25 мая 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал одного из задержанных налоговиков времен Виктора Януковича - экс-замглавы Государственной налоговой администрации в Полтавской области Александра Лукина на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.