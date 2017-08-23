Лидеры "нормандской четверки" поддержали режим перемирия в Донбассе

Лидеры стран "нормандской четверки" поддержали ожидаемое 23 августа решение контактной группы по Украине о введении в Донбассе режима прекращения огня в связи с началом учебного года. Телефонная беседа канцлера ФРГ, президентов Франции, России и Украины состоялась во вторник, 22 августа.

Ангела Меркель (Angela Merkel), Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Петр Порошенко выразили надежду на то, что этот шаг приведет к устойчивому улучшению ситуации в области безопасности.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), стороны рассчитывают, что с опорой на эти подвижки можно будет продолжить дальнейшую реализацию минских договоренностей.

Как свидетельствуют данные ООН, на протяжении почти трех лет военных действий в Донбассе погибли не менее 2500 мирных граждан Украины, ранены от 7000 до 9000. За все время конфликта почти 1,6 млн человек, или около 4 процентов населения Украины, покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами.

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