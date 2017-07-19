Лидеры "Нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля - Сайдик

Лидеры "Нормандской четверки" проведут переговоры в формате телеконференции 24 июля. Об этом во время выступления по итогам встречи трехсторонней контактной группы в Минске заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

"Состоялась дискуссия о разведении сил и средств в Станице Луганской. В этой связи я надеюсь на положительное решение в преддверии телеконференции лидеров "Нормандской четверки" 24 июля", - сказал он.

3 июня в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в краткосрочной перспективе встреча лидеров "Нормандской четверки" не планируется, но возможен телефонный разговор.

Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев сказал 14 июля, что точной даты телефонной конференции пока нет. По его словам, консультации продолжаются.

15 июля издание ZN.ua со ссылкой на источники заявляло, что переговоры лидеров "Нормандской четверки" пройдут 24 июля.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате - с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений.